Anschuldigungen seien „spekulativ“ : USA haben keine Beweise für Corona-Vorwurf an China geliefert

USA haben keine Beweise für Corona-Vorwurf an China geliefert

Genf Washington und Peking liefern sich ein diplomatisches Hickhack zum Ursprung des Coronavirus. Die WHO beklagt, die USA behielten Informationen zu dem mutmaßlichen Geschehen in einem chinesischen Labor für sich.

Die Weltgesundheitsorganisation hat für die US-Anschuldigungen gegen China im Streit über den Coronavirus-Ursprung weder Belege noch Daten erhalten. „Aus unserer Sicht bleibt das spekulativ“, sagte der WHO-Chef für Notfälle, Michael Ryan, am Montag mit Blick auf den Vorwurf, das Virus sei in einem chinesischen Labor freigesetzt worden. „Aber wie jede auf wissenschaftlichen Fakten arbeitende Organisation wären wir sehr gewillt, jegliche Informationen zum Ursprung des Virus zu bekommen.“

Wenn Daten und Beweise für die Anschuldigungen verfügbar seien, müsse die US-Regierung entscheiden, ob sie diese teilen könne. „Aber für die WHO ist es schwer, in diesem speziellen Hinblick im Informationsvakuum zu arbeiten“, sagte Ryan. Er betonte, die UN-Behörde habe Belege erhalten, laut denen das Virus natürlichen Ursprungs ist.

US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Mike Pompeo haben nahegelegt, Menschen könnten das Virus in einem Forschungsinstitut im chinesischen Wuhan freigesetzt haben. Das von ihnen genannte Institut für Virologie forschte zur Übertragung von Krankheitserregern von Tieren auf den Menschen.

Am Sonntag hatte Pompeo gesagt, er habe zwar keinen Grund zu der Annahme, dass Sars-CoV-2 vorsätzlich in Umlauf gebracht worden sei. Aber es sei nicht das erste Mal, dass die Welt „als Ergebnis von Fehlern in einem chinesischen Labor“ Viren ausgesetzt sei. „China hat eine Geschichte, die Welt zu infizieren“, erklärte Pompeo und schien sich damit auf vorherige Ausbrüche wie bei die Atemwegserkrankung Sars zu beziehen.