Experten reisen nun doch nach Wuhan : WHO-Team darf in China nach dem Ursprung des Virus suchen

Peking Die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus ist längst zum Politikum geworden. China fürchtet, als Schuldiger für die Pandemie hingestellt zu werden und sät Zweifel. Die Zeit für die WHO-Mission ist knapp.

Nach einem längeren Tauziehen soll ein Team von Experten, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach den Ursprüngen des Coronavirus suchen will, am Donnerstag in China eintreffen. Das berichtete Chinas Gesundheitskommission am Montag in Peking in einer Mitteilung, die nur aus einem Satz bestand. Gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern sollen die Experten demnach untersuchen, ob das Virus zu seinem Ursprung zurückverfolgt werden kann.