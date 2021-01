WHO-Team in Wuhan eingetroffen : Suche nach Ursprüngen des Coronavirus

Wuhan Monatelang hatte die chinesische Regierung eine internationale Untersuchung blockiert, jetzt sollen Experten mehr darüber herausfinden, wie das Coronavirus auf den Menschen übersprang - sofern China sie lässt.

Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan ist ein internationales Forscherteam in der chinesischen Stadt eingetroffen, um die Ursprünge des Virus zu untersuchen. 13 Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO landeten am Donnerstag am Flughafen, wo sie unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Empfang genommen wurden. Wie die staatlichen Medien berichteten, müssen sie erst einmal in eine zweiwöchige Quarantäne und sich einem Rachenabstrich und einem Antikörper-Test unterziehen.