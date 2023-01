Drei Jahre nach Beginn WHO stuft Corona-Pandemie weiter als globalen Notfall ein

Bereits in der vergangenen Woche hatte WHO-Chef Tedros angedeutet, dass er angesichts von über 170.000 Covid-Todesfällen allein in den vergangenen beiden Monaten eine Aufhebung des Gesundheitsnotstands für verfrüht hält. „Obwohl ich der Empfehlung des Notfallkomitees nicht vorgreifen will, bin ich nach wie vor sehr besorgt über die Situation in vielen Ländern und die steigende Zahl der Todesfälle“, sagte er.