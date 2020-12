WHO zu Mutation : Neue Coronavirus-Variante "nicht außer Kontrolle"

WHO zu Mutation

Genf Die Weltgesundheitsorganisation hält Maßnahmen zu Eindämmung der Mutation für richtig. US-Impfexperten sehen aber noch "keine belastbaren Hinweise" auf höhere Übertragbarkeit.

Die Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten neuen Coronavirus-Variante ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht außer Kontrolle. "Selbst wenn das Virus sich nun ein kleines bisschen effizienter ausbreitet, kann das Virus gestoppt werden", sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan. Die Lage sei also "nicht außer Kontrolle". Ryan rief aber dazu auf, die Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Mutation zu verstärken.