Entstehung neuer Viren : WHO schlägt Christian Drosten für neues Pandemie-Gremium vor

WHO schlägt Christian Drosten für neues Pandemie-Gremium vor

Genf Wie entstehen neuartige Krankheitserreger? Das soll eine 26-köpfige Expertengruppe erforschen und damit dabei helfen, künftige Ausbrüche zu verhindern. Einer von ihnen könnte der Berliner Virologe Christian Drosten sein.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Team von Wissenschaftlern für ein neues Pandemie-Gremium vorgeschlagen, darunter den deutschen Virologen Christian Drosten. Die 26-köpfige Expertengruppe soll einen globalen Rahmen für die Erforschung neu auftretender Krankheitserreger mit epidemischem und pandemischem Potenzial schaffen, wie die WHO am Mittwoch bekanntgab. Zudem sollen die Wissenschaftler die ins Stocken geratene Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus vorantreiben.