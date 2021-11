Laut diplomatischen Kreisen : WHO-Mitglieder wollen Verhandlungen über bessere Pandemievorbereitung

Genf Ein entsprechendes Abkommen könnte verhindern, dass ein Virus sich erneut auf der ganzen Welt ausbreiten kann. Welche Vorschriften es machen soll und wie verbindlich es wäre, ist noch offen.

Die 194 Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen aller Voraussicht nach Verhandlungen über einen globalen Pandemievertrag oder ein ähnliches Abkommen auf die Schiene bringen. Vor dem außerordentlichen Ministertreffen ab Montag, 29. November, zeichne sich dazu breite Einigkeit ab, verlautete aus diplomatischen Kreisen in Genf. So ein Vertrag soll verhindern, dass sich ein Virus wie in der Corona-Pandemie erneut global verbreiten und alle Länder in eine Krise stürzen kann. Es ist erst die zweite außerordentliche Versammlung in der über 70-jährigen Geschichte der WHO.