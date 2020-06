Weltgesundheitsorganisation : Größte Zunahme von Coronavirus-Fällen an einem Tag

In einer Favela im brasilianischen Sao Paulo reicht eine Helferin einem Nachbarn Essenspakete. Mangels staatlicher Unterstützung haben sich in dem Viertel 700 "Straßenpräsidenten" organisiert um Hygiene und Versorgung zu verbessern. Foto: dpa/G10 Favelas

Genf Mehr als 183.000 Menschen infizierten sich am Sonntag weltweit neu mit dem neuartigen Coronavirus. Besonders dramatisch ist die Lage in Brasilien, wo inzwischen bereits über 50.000 Menschen an Covid-19 gestorben sind.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Sonntag den höchsten Anstieg von Coronavirus-Fällen innerhalb eines Tages registriert. In den 24 Stunden zuvor seien weltweit mehr als 183.000 neue Fälle festgestellt worden, teilte die WHO mit.

Brasilien war bei dieser Zählung der traurige Spitzenreiter mit mehr als 54.771 neuen Fällen, die USA verzeichneten 36.617 und Indien mehr als 15.400 neue Infektionen. Den Experten zufolge können steigende Zahlen sowohl auf mehr Tests als auch mehr Infektionen zurückzuführen sein. Weltweit wurden laut der WHO 8.708.008 Fälle registriert. 461.715 Menschen starben mit dem Coronavirus, mehr als 4.743 Menschen täglich.

Mehr als zwei Drittel der Menschen die an Covid-19 starben, lebten in Nord- und Südamerika.

Corona: Die am stärksten betroffenen Länder mit Daten zu Infizierten, Todesfällen und Genesenen. Foto: dpa-infografik

In Brasilien starben inzwischen insgesamt mehr als 50.000 Patienten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Sonntagabend mit. Über eine Million Menschen haben sich in dem südamerikanischen Land nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte nach Einschätzung von Experten allerdings wesentlich höher sein, da Brasilien nur relativ wenig testet.

Damit liegt das größte Land Lateinamerikas sowohl bei Infektionen als auch bei Toten an zweiter Stelle hinter den USA. Der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus zunächst als „leichte Grippe“ und wehrt sich noch immer gegen Ausgangsbeschränkungen. Zwar haben eine Reihe von Bundesstaaten und Städten auf eigene Faust Schutzmaßnahmen ergriffen, allerdings werden die Einschränkungen an vielen Orten inzwischen auf Druck des Präsidenten auf die örtlichen Gouverneure wieder gelockert.

In einigen der dicht besiedelten Favelas haben die Menschen unterdessen selbst „Straßenpräsidenten“ gewählt, die über Corona-Auflagen informieren, Quarantäne-Maßnahmen unterstützen und ihren Nachbarn helfen.

