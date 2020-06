WHO untersucht Ursprung des erneuten Ausbruchs : Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Peking

Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Peking

WHO untersucht Ursprung des erneuten Ausbruchs

Genf/Peking Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in der chinesischen Hauptstadt Peking mehr als 100 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Mehrere Großmärkte und Wohngebiete stehen inzwischen unter Quarantäne.

Der "Ursprung und das Ausmaß" dieses erneuten Ausbruchs in der chinesischen Hauptstadt würden untersucht, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag auf einer virtuellen Pressekonferenz. Die chinesischen Behörden hätten vergangene Woche nach mehr als 50 Tagen ohne Neuinfektionen einen neuen Infektionsherd in Peking gemeldet.