Pandemiebekämpfung : WHO-Chef sieht Corona-Pandemie an "kritischem Punkt"

Genf Der Chef der Weltgesundheitorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnt davor, dass die kommenden Monate „sehr hart“ werden könnten. Viele Länder auf der Welt seien derzeit auf einem gefährlichen Weg.

Die WHO sieht die Corona-Pandemie in der nördlichen Hemisphäre an einem "kritischen Punkt". "Die nächsten Monate werden sehr hart und manche Länder befinden sich auf einem gefährlichen Weg", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag. In zu vielen Ländern gebe es derzeit eine exponentielle Zunahme an neuen Corona-Fällen.