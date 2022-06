WHO-Chef beim G20-Treffen​: „Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz“

Yogyakarta Die Gesundheitsminister der G20 beraten in Indonesien über Lehren aus der Pandemie und Ansätze für sicheres Reisen. WHO-Chef Tedros warnt aber gleich zum Auftakt vor Nachlässigkeit angesichts sinkender Infektionszahlen - und vor einer Wiederholung der Geschichte.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Bedrohung durch neue Corona-Varianten eindringlich davor gewarnt, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. „Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag bei einem Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten in der indonesischen Stadt Yogyakarta. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle ist in den meisten Ländern mittlerweile stark zurückgegangen, was zur Aufhebung zahlreicher Einschränkungen geführt hat.