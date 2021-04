Ungenutzte Impfdosen : Wer beim Impftermin nicht erscheint, sollte zahlen

Das Corona-Impfzentrum in Neuss in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Meinung Viele lassen ihren Termin im Impfzentrum platzen, weil sie beim Hausarzt einen früheren bekommen. Wer da nicht rechtzeitig absagt, verzögert schuldhaft das Impftempo. Das sollte sanktioniert werden.

Wer kennt sie nicht, die Menschen, die bei einer Feier oder einer Veranstaltung ihr Kommen zugesagt haben, dann aber doch nicht erscheinen. Für jeden Einladenden sind solche Gäste ein Ärgernis, weil sie die Planung durcheinander bringen. Das gilt erst recht für eine so wichtige Aktion wie die derzeit laufende Impfkampagne gegen Covid-19. Viele buchen einen Termin im Impfzentrum, bekommen dann einen schnelleren beim Hausarzt und sagen den ersten noch nicht einmal ab. Allein in Köln blieben am Wochenende laut Chef des Gesundheitsamts aus diesem Grund gut 10.000 Impfdosen zunächst ungenutzt, auch in Düsseldorf und anderen Kommunen werden viele Termine in den Impfzentren nicht wahrgenommen.