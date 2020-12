Weihnachtskrippen in Deutschland sind bekannt. Das Bild zeigt eine Variante von Bildhauer Franz Xaver Haak in St. Lambertus in Erkelenz, die um 1935 entstand. Eine beeindruckende Sammlung an Krippen wird normalerweise in Aachen bei Weltweit am Dom (getragen vom missio e.V.) gezeigt. Eine Auswahl von Bildern von Krippen aus aller Welt wurde uns zur Verfügung gestellt. Wir zeigen sie in dieser Bilderstrecke.