Nach illegalen Partys : Mallorca schließt alle Lokale am Ballermann für zwei Monate

Palma Mallorca hat die Zwangsschließung aller Lokale der „Bier-“ und „Schinkenstraße“ am Ballermann beschlossen. Vorerst soll die Regelung für zwei Monate gelten. Grund waren illegale Partys während der Corona-Krise.

Wegen illegaler Partys am „Ballermann“ hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten „Bier-“ und „Schinkenstraße“ beschlossen. Diese Anordnung gelte zunächst für zwei Monate und trete am Mittwoch mit der Veröffentlichung des entsprechenden Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit.