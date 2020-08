Bisher einmalige Maßnahme : Wegen Corona teilweise Rauchverbot in spanischer Region Galicien

Das Leben findet auf der Straße statt: Abendstimmung vor einer Bar in Olite. Als Corona-Maßnahme darf in Galicien bald nicht mehr draußen geraucht werden. Foto: dpa-tmn/Kathrin Mathibe

Madrid In der spanischen Region Galicien ist das Rauchen im Freien wie etwa in Straßencafés künftig verboten, wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann.

Diese Maßnahme gegen die Ausbreitung der Krankheit sei bisher einmalig und trete an diesem Donnerstag in Kraft, berichtete die Zeitung „El País“ am Mittwoch.

Spanien ist mit mehr als 28.500 Corona-Toten und über 320.000 Infizierten eines der in Europa am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Landesweit sind die Zahlen während der strikten Ausgangsbeschränkungen zwar stark gesunken. Aber seit dem Ende des Lockdowns am 21. Juni werden wieder mehr Infektionen registriert als in den meisten anderen Ländern Europas.