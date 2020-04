Innenministerium informiert Bundestag : Bund befürchtet mehr rechte Gewalt wegen Corona-Krise

Demonstranten aus der rechten Szene in Chemnitz gestikulieren und drohen Gegendemonstranten Gewalt an (Archivbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin Durch die Corona-Krise sei laut Innenministerium mit einem Anstieg rechter Gewalttaten zu rechnen. Eine solche Ausnahmesituation sei ein Ereginis, auf das sich Prepper-Gruppen vorbereiten. Es sei möglich, dass sie Anschläge planen.

Demnach bereiten sich Mitglieder sogenannter Prepper-Gruppen (to be prepared: vorbereitet sein) auf einen angeblichen Tag X vor, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbrechen soll. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollen laut den Behördenangaben Waffen und Munition aus Verstecken, sogenannten Safehouses, geholt worden sein.