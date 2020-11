Kranzniederlegungen im kleinen Rahmen : Wegen Corona keine zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag in NRW

Essen/Düsseldorf Der Landesverband des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge hat sich am Freitag gegen eine zentrale Gedenkfeier ausgesprochen. Es seien aber Veranstaltungen im kleinen Rahmen geplant.

Wegen der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen keine zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag (15.11.) statt. Es seien aber zahlreiche Kranzniederlegungen für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in kleinem Rahmen geplant, teilte der NRW-Landesverband des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge am Freitag in Essen mit.