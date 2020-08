Bundesgesundheitsministerium : Deutlich weniger Qualitätskontrollen in Pflegeheimen seit Corona

Mainz/Koblenz Die Qualität von Pflegeeinrichtungen in Deutschland wird laut einem Bericht infolge der Corona-Pandemie seit Mitte März kaum noch kontrolliert. Das Bundesgesundheitsministerium plane ab 1. Oktober wieder mit Regelkontrollen zu beginnen.

Der Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell sagte, die Ergebnisse seien „vor dem Hintergrund, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten in vielen Pflegeheimen einen quasi rechtsfreien Raum hatten, dramatisch“. Es habe lange niemanden gegeben, der geschaut habe, was mit den Menschen in Pflegeheimen passiert sei.