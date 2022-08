Will nicht in Rente gehen : Anthony Fauci tritt als Berater des US-Präsidenten zurück

Will nicht in Rente gehen

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases. (Archivfoto) Foto: AP/Jacquelyn Martin

Washington Der 81-jährige Fauci kündigte am Montag an, demnächst von seinem Job als medizinischer Chefberater des US-Präsidenten und Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten zurückzutreten.

Der international bekannte US-Immunologe Anthony Fauci will zum Jahresende als Berater von Präsident Joe Biden aufhören. Der 81-Jährige kündigte am Montag in Washington an, im Dezember als medizinischer Chefberater des Präsidenten und Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten abzutreten. „Ich werde nicht in Rente gehen“, betonte Fauci. Vielmehr wolle er „das nächste Kapitel“ seiner Karriere beginnen. Konkretere Angaben machte er nicht. In der Corona-Krise wurde Fauci zu Amerikas Gesicht im Kampf gegen die Pandemie.