Lockerung der Corona-Maßnahmen in NRW : Schulleiter ächzen unter Hygienevorschriften

Der Hausmeister einer Schule in Gütersloh stellt Tische und Stühle im richtigen Abstand auf. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Am Donnerstag öffnen in Nordrhein-Westfalen die Schulen wieder – aber gibt es genug Personal? An manchen Standorten gehört die Mehrheit des Kollegiums zur Risikogruppe. Auch die Einzelheiten der Durchführung machen Kopfzerbrechen. In Ballungszentren ist die Lage tendenziell schwieriger als auf dem Land.