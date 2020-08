Spanien, Kroatien und Co. : Was Reisewarnungen für Urlauber bedeuten

Was Reisewarnungen für Urlauber bedeuten

Spanien, Kroatien und Co.

Am Flughafen von Palma de Mallorca: Seit Freitag (14. August) gilt für fast ganz Spanien inklusive der Balearen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Foto: dpa-tmn/Clara Margais

Berlin Erst Spanien, jetzt Kroatien - für beliebte Urlaubsgebiete gibt es wieder Reisewarnungen. Was müssen Urlauber und Rückkehrer jetzt wissen? Ein Überblick dreier verschiedener Szenarien.

Die steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen in beliebten Urlaubsregionen haben Folgen: Nach großen Teilen von Spanien hat das Auswärtige Amt jetzt auch eine Reisewarnung für Teile Kroatiens ausgesprochen. Was bedeutet das für Reisende? Drei Szenarien im Überblick:

Szenario 1: Ich bin vor Ort

- Pauschalurlauber, die bereits vor Ort sind , werden auf Kosten ihres Reiseveranstalters nach Deutschland zurückgeholt. Das heißt: Im Zweifel steht eine frühere Abreise an. „Pauschalurlauber sollten den vom Veranstalter organisierten Rückflug auch nutzen“, mahnt die Juristin Sabine Fischer-Volk von der Kanzlei Karimi in Berlin. „Denn sonst müssen sie ihre Rückreise später selbst bezahlen.“

Szenario 2: Ich wollte bald los

- Pauschalurlauber, die ihre Reise in den kommenden Tagen antreten wollten, haben nun schlechte Karten: Für deutsche Reiseveranstalter ist die Reisewarnung bindend. Die Unternehmen sagen ihre Reisen in der Regel ab, sobald eine Warnung vorliegt. Anzahlungen bekommen die Gäste in diesem Fall zurück. Urlauber mit baldigem Reiseantritt können nun auch ihrerseits kostenlos den Reisevertrag kündigen.