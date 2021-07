Was Ökonomen zur Beschleunigung der Impfkampagne raten : Impflinge locken mit Cocktail und Lotterie

In Indonesien gab es bereits eine Impflotterie. Die geimpften Gewinner erhielten im Juni Ziegen und Hühner als Preise. Foto: AFP

Düsseldorf Knappheit ist das ureigene Geschäft der Ökonomen. Richard Thaler und andere haben schon früh kreative Vorschläge gemacht, wie man sowohl bei knappen Impfstoffen und als auch nun bei knappen Impflingen die Kampagne voranbringt. Im Rheinland werden erste kreative Ideen umgesetzt.

Erst fehlte der Impfstoff, jetzt fehlen Impflinge. Um mehr Bürger zu gewinnen, setzt das Rheinland nun auf Kreativität: Düsseldorf schlägt am Mittwoch drei Pop-up-Impfstellen auf, an denen man sich ohne Termin impfen lassen kann. Das Impfzentrum Solingen lädt am nächsten und übernächsten Wochenende Bürger zwischen 16 und 27 Jahren zum „Late-­Night-Impfen“ ein – bis 23 Uhr gibt es alkoholfreie Cocktails, Musik vom DJ und dazu die Spritze. Der Rhein-Kreis Neuss geht am Wochenende mit 4800 Dosen von Johnson & Johnson an sechs mobilen Stationen unters Volk. So sieht die „Woche des Impfens“ in NRW aus.

„Es ist wichtig, dass die Impfungen jetzt zu den Menschen vor Ort kommen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo uns ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und wir mit niedrigschwelligen Angeboten für die Impfung werben können“, sagte Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein.

Info Studie mit Tausenden Schülern und Studenten Plan Im Kreis Siegen sollen 30.000 Schüler ab zwölf Jahren und Studierende bevorzugt geimpft und begleitet werden. Arzt Auf Wunsch muss eine ärztliche Aufklärung erfolgen.

Damit kommt es so, wie Experten vorhersagten. Kein Wunder: Knappheiten und ihre Beseitigung sind das ureigene Geschäft der Ökonomen. Und sie bieten nicht nur Ratschläge für Phase eins, den großen Impfstoff-Mangel, sondern auch für Phase zwei, das große Werben. Wirtschaftsnobelpreisträger Richard Thaler schlug bereits im Dezember in der „New York Times“ vor, einen kleinen Teil der Impfstoffe in einer Phase, in der diese noch knapp sind, per Wohltätigkeitsauktion zu versteigern. Er mutmaßte, speziell bei Technologiekonzernen, Hedgefonds, Sportligen wie der NBA oder Hollywood-Studios würde großes Interesse bestehen, das eigene Personal möglichst vollständig zu schützen. Dies würde zwar zunächst unsolidarisch klingen, doch Thaler sah darin eine Möglichkeit, Milliarden Dollar umzuverteilen. „Robin Hood in action“ nannte er das Prinzip, mit dem Geld der Reichen besonders von der Pandemie Betroffene zu unterstützen. Zudem würde sonst ohnehin ein Schwarz- oder Graumarkt entstehen, auf dem sich Reiche und Mächtige vorzeitig Vakzine sichern. Auch in Deutschland gab es solche Fälle: Einzelne Bürgermeister oder der Chef des Duisburger Hafens, Erich Staake, ließen sich impfen, obwohl sie nach der staatlichen Priorisierung noch nicht an der Reihe waren.

Für die nun angebrochene Phase zwei, in der das Impfangebot größer ist als die Nachfrage, empfahl Thaler, das System so einfach wie möglich zu gestalten: Keine langen Schlangen, eine sofortige Terminvergabe für die zweite Impfung, eine elektronische Erinnerung. Diese Methoden seien bewährt, so Thaler. Anschließend könne man den vollständig Geimpften Vergünstigungen anbieten, die zugleich die Wirtschaft durch höheren Konsum ankurbeln würden. Auch der privilegierte Zugang zu Flugzeugen, Restaurants oder Konzerten sei eine Option.

Dass Thaler auf solche Ideen kommt, ist kein Wunder: Er ist der Vater des „Nudging“, der Theorie vom „Anstupsen“ der Bürger, damit diese sich im eigenen und im Interesse der Gesellschaft rational verhalten. „Nudge – wie man kluge Entscheidungen anstößt“ heißt der Klassiker von Thaler, der 2017 den Nobelpreis erhielt.

Aber auch der Kölner Verhaltens­ökonom Axel Ockenfels hat sich Gedanken über die zwei Phasen des Impfens gemacht: Um bei einer neuen Pandemie in Phase eins besser gerüstet zu sein, könnte der Staat künftig Kapazitätsmärkte schaffen, wie man es in manchen Ländern von der Stromerzeugung kennt. Der Staat könnte Unternehmen dafür bezahlen, dass sie Produktionsanlagen vorhalten, die man bei einer neuen Pandemie rasch zur Herstellung neuer Impfstoffe nutzen kann. Schon jetzt waren die Länder bei der Impfstoffbeschaffung erfolgreich, die wie Großbritannien und die USA den Herstellern früh die finanziellen Risiken abgenommen haben. Die deutsche Politik sei dagegen „zu zaghaft, zu knauserig, zu risikoscheu“ gewesen, sagte Ockenfels dem „Spiegel“.

Für Phase zwei, in der Impfmuffel gewonnen werden sollen, setzt Ockenfels auf Vorbildfunktion und niedrigschwellige Angebote: Viele Menschen würden sich bei ihrer Kooperationsentscheidung am Verhalten anderer orientieren. Zudem helfe es, wenn es Impfungen vor dem Supermarkt gebe oder Menschen gezielt eingeladen würden. Doch offenbar reicht das noch nicht, um die notwendige Herdenimmunität von 85 Prozent zu erreichen. Als letzte Zündstufe empfiehlt Ockenfels eine Impflotterie: Alle Bürger nehmen automatisch teil, die Gewinner erhalten einen Preis – aber nur wenn sie geimpft sind.