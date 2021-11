Nachbarland verschärft Corona-Regeln : Was bedeutet der Niederlande-Lockdown für deutsche Touristen?

Amsterdam Die Zahl der Corona-Infektionen in den Niederlanden ist höher denn je seit Beginn der Pandemie. Das Land geht deswegen ab Samstag in den Teil-Lockdown. Welche Konsequenzen das für Deutschland hat.

Noch nie haben sich in den Niederlanden so viele Menschen mit dem Corona-Virus infiziert wie jetzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat im Nachbarland Stand Freitag mit 506 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Der bisher höchste Wert hatte die Niederlande an Weihnachten vor einem Jahr mit rund 480. Zum Vergleich: In NRW liegt die Inzidenz aktuell bei 160. Die niederländische Regierung zieht deswegen wieder die Bremse und verschärft erneut die Corona-Regeln.