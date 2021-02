Vierter Impfstoff für Europa : Was der Impfstoff von J&J kann und was nicht

Impfstoff von Johnson&Johnson. Foto: dpa/Cheryl Gerber

Der US-Konzern Johnson&Johnson beantragt die EU-Zulassung. Sein Impfstoff kommt mit einer Dosis aus und braucht kein Tiefkühlung. Er hat aber auch Nachteile gegenüber den Wettbewerbern.

Es gibt auch gute Nachrichten zur Impfstoff-Kampagne: Ein vierter Impfstoff für Europa ist in Sicht. So hat der amerikanische Hersteller Johnson & Johnson (J&J) die Zulassung für seinen Impfstoff beantragt, wie die europäische Zulassungsbehörde EMA am Dienstag mitteilte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen reagierte erleichtert: „Mehr sichere und wirksame Impfstoffe sind auf dem Weg“, twitterte sie.

Was ist das für ein Impfstoff? Johnson&Johnson setzt wie der britische Wettbewerber Astrazeneca auf einen so genannten Vekorimpfstoff, der auf einem Erkältungsvirus basiert. Dabei wird ein Gen des veränderten Erkältungsvirus in den menschlichen Körper injiziert. Dort sorgt es für die Produktion des Spike-Proteins, das dem Coronavirus sein stacheliges Aussehen gibt. Das Protein wiederum regt die Produktion von Antikörpern an. Diese können dann bei einer echten Attacke durch Coronaviren zuschlagen.

Was ist besser als bei anderen Impfstoffen? Das Besondere am Impfstoff von Johnson&Johnson ist, dass er mit einer Dosis auskommen soll. Die drei bisher in Europa zugelassenen Impfstoffe benötigen jeweils zwei Dosen: das Mittel von Astrazeneca ebenso wie die mRNA-Stoffe von Biontech und Moderna. Zudem muss der Impfstoff von J&J auch nicht tiefgefroren gelagert werden, sondern kann bei Kühlschrank-Temperaturen aufbewahrt werden. Das macht das Handling und die Logistik einfacher. Er wäre also auch für die dezentrale Impfung bei niedergelassenen Ärzten oder in Unternehmen geeignet.

Was ist schlechter als bei anderen Impfstoffen? Der Impfstoff von Johnson&Johnson wirkt - aber nicht so gut wie die bisher in Europa zugelassenen Impfstoffe. Vor kurzem hatte der US-Konzern erste Studienergebnisse veröffentlicht. Danach besteht eine Wirksamkeit von insgesamt 66 Prozent. Die Wirksamkeit gegen schweren Erkrankungsverläufe, worauf J&J vor allem gezielt hat, liegt hingegen bei 85 Prozent. Das ist ordentlich, aber weniger als bei der Konkurrenz. Biontech kommt laut seinen Zulassungsstudien auf eine Wirksamkeit von 95 Prozent, Moderna auf 94,5 Prozent. Bei Astrazeneca sind es je nach Dosierung zwischen 62 und 90 Prozent.

Wann kann der Impfstoff auf den Markt kommen? Die Ema will den Impfstoff wie bei den Wettbewerbern in einem beschleunigten, aber umfassenden Verfahren prüfen und sich bis Mitte März äußern. Wenn sie grünes Licht gibt, muss die EU-Kommission noch zustimmen, was als Formsache gilt. Da auch J&J die Produktion bereits vorbereitet, könnte der Impfstoff anschließend schnell auf den Markt kommen. Die EU-Kommission hat 200 Millionen Impfdosen bestellt und sich Optionen auf weitere 200 Millionen gesichert. Die deutsche Unternehmens-Tochter Janssen-Cilag hat ihren Sitz in Neuss. Johnson&Johnson ist noch relativ frisch in dem Impfstoffgeschäft, hat aber bereits einen Ebola-Impfstoff entwickelt, der ebenfalls auf dem Erkältungsvirus basiert.