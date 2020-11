Wirksamkeit, Transport, Start : Was der britische Corona-Impfstoff kann

Astrazeneca und die Uni Oxford arbeiten zusammen. Foto: dpa/University Of Oxford

Düsseldorf Astrazeneca legt als drittes Unternehmen Ergebnisse für einen Impfstoff-Kandidaten vor. Er kann möglicherweise sogar asymptomatische Infektionen verringern, lobt Marylyn Addo. Und er braucht nicht so eisige Temperaturen. Dafür ist die Wirksamkeit etwas geringer.

Die Hoffnung auf eine rasche Versorgung der Welt durch einen Corona-Impfstoff wächst. Mit Astrazeneca hat nun der dritte Entwickler verheißungsvolle Zwischenergebnisse vorgestellt, wobei sein Kandidat nach einem anderen Prinzip arbeitet als die der Konkurrenten Biontech und Moderna. Die Aktienkurse in Frankfurt legten am Morgen zu, die Anleger hoffen, dass Wirtschaft und Gesellschaft schneller zur Normalität zurückkehren können.

Was ist das für ein Impfstoff? Der Kandidat von Astrazeneca heißt AZD 1222 und ist ein so genannter Vektorimpfstoff, der sich aus einem Schimpansen-Erkältungsvirus ableitet. „Hier geht es – vereinfacht gesagt – darum, den menschlichen Körper zur Bildung von Antikörpern gegen das Spike-Protein anzuregen - jene Stacheln, die dem Coronavirus sein besonderes Aussehen verleihen“, sagt Marylyn Addo, Infektiologin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf.

Wie gut wirkt der Impfstoff von Astrazeneca? „Die vorläufigen Studienergebnisse zum AZD1222-Impfstoff sind eine äußerst positive Nachricht“, sagte Addo unserer Redaktion. „Keiner der geimpften Probanden entwickelte eine schwere Covid-19 Infektion, und der Hauptprüfer der Studie sieht erste Hinweise, dass durch Impfung möglicherweise sogar asymptomatische Infektionen verringert werden können.“ Infektionen ohne Symptome sind problematisch, weil die Betroffenen das Coronavirus unbemerkt verbreiten können. Weiter lobte Addo, dass es sich um den ersten Vektor-Impfstoff handele, der eine gute Wirksamkeit zeige. Allerdings gebe es auch in diesem Fall bislang nur eine Pressemitteilung über eine Zwischenanalyse, die finalen Daten ständen noch aus.

Der britische Konzern, der mit der Uni Oxford zusammenarbeitet, hat den Stoff in einem Test mit 23.000 Freiwilligen in Großbritannien und Brasilien untersucht. Dabei wurden zwei verschiedenen Dosierungen eingesetzt, ein dritter Teil der Gruppe bekam Kochsalzlösung als Placebo verabreicht. 131 Teilnehmer erkrankten an Covid 19. Das Ergebnis: Wenn zwei volle Dosen im Abstand von mindestens einem Monat geimpft wurden, ergab sich eine Wirksamkeit von 62 Prozent. Wenn erst eine halbe Dosis verabreicht wurde und es nach mindestens einem Monat eine zweite, volle Dosis gab, lag die Wirksamkeit dagegen bei 90 Prozent. Dass weniger mehr sein kann, hat die Forscher selbst überrascht. Sie kündigten weitergehende Untersuchungen an. „Die Erkenntnisse zeigen, dass wir einen effektiven Impfstoff haben, der viele Leben retten wird“, sagte Andrew Pollard, Leiter des Impfstoffteams in Oxford. Da die niedrigere Dosierung wirksamer sei, könne man auch mehr Menschen impfen.

Was ist besser und was schlechter als bei der Konkurrenz? Biontech/Pfizer und Moderna setzten auf Botenstoffe (Messenger-RNA), mit denen die Erbinformation des Coronavirus injiziert und der Körper zur Produktion von Antikörpern angeregt werden soll. Daher brauchen sie nur kleinen Mengen. Zudem kommen die beiden mRNA-Spezialisten auf eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beziehungsweise 95 Prozent. Ganz so wirksam ist AZD 1222 nicht, dafür lässt er sich aber viel einfacher lagern. „Der Impfstoff kann in üblichen Kühlschränken bei zwei und acht Grad gelagert und transportiert werden“, teilte Astrazeneca mit. Modernas Kandidat muss bei minus 20 Grad gelagert werden, kann aber bei Temperaturen transportiert werden, „die üblicherweise in pharmazeutischen Kühlschränken herrschen“, wie es heißt. Biontechs Kandidat muss dagegen bei minus 70 Grad bis zum Ort des Impfens transportiert werden, dort kann er maximal fünf Tage bei zwei bis acht Grad gelagert werden.

Wann kann der Konzern liefern? Astrazneca will nächstes Jahr bis zu drei Milliarden Dosen herstellen und rasch die Zulassung beantragen. Alleine in das Heimatland Großbritannien sollen 100 Millionen Dosen gehen. Auch Modena strebt eine schnelle Zulassung an. Biontech/Pfizer haben in den USA bereits die Notfall-Zulassung beantragt und erwarten, diese Mitte Dezember zu bekommen. Da die Produktion bereits läuft, soll dann auch rasch mit der Auslieferung begonnen werden. Die beiden Botenstoff-Spezialisten rechnen mit einer EU-Zulassung noch in diesem Jahr.