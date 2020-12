Neuer Impfstoff in Großbritannien : Was Astrazenca besser kann - und was nicht

Impfstoff von Astrazeneca. Foto: AFP/JOHN CAIRNS

Großbritannien hat als erstes Land den Impfstoff von Astrazeneca zugelassen. Er ist leichter zu lagern als der von Biontech. Umstritten ist seine Wirksamkeit. Die EU-Behörde bezweifelt daher, dass es noch im Januar eine Zulassung für die EU gibt.

Die Hoffnung auf eine rasche Versorgung mit Corona-Impfstoffen wächst. Als erstes Land hat Großbritannien nun den Impfstoff des britischen Konzerns Astrazeneca zugelassen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis zum Frühjahr genügend gefährdete Menschen impfen können, um unseren Weg aus dieser Pandemie sehen zu können", sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Großbritannien hat besonders viele Infizierte und Tote.

Was ist das für ein Impfstoff? Der Kandidat von Astrazeneca heißt AZD 1222 und funktioniert ganz anders als der von Biontech, der bereits ausgeliefert wird. AZD 1222 ist ein Vektorimpfstoff, der sich aus einem Schimpansen-Erkältungsvirus ableitet. „Hier geht es – vereinfacht gesagt – darum, den menschlichen Körper zur Bildung von Antikörpern gegen das Spike-Protein anzuregen – jene Stacheln, die dem Coronavirus sein besonderes Aussehen verleihen“, sagte Marylyn Addo, Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Was ist schlechter als bei der Konkurrenz? Biontech und der US-Konzern Moderna setzten auf Botenstoffe (Messenger-RNA), mit denen die Erbinformation des Coronavirus injiziert wird und der Körper zur Produktion von Antikörpern angeregt werden soll. Ihre Impfstoffe kommen auf eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beziehungsweise 95 Prozent. Ganz so wirksam ist AZD 1222 nicht. Bei zwei vollen Dosen in einem Abstand von mehreren Wochen hatte der Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 62 Prozent gezeigt. In einer Untergruppe, die zunächst nur die halbe Dosis und dann die volle Dosis erhielt, stieg die Wirksamkeit auf 90 Prozent.

Was ist besser als bei der Konkurrenz? Das große Plus: AZD 1222 lässt sich leichter lagern. „Der Impfstoff kann in üblichen Kühlschränken bei zwei und acht Grad gelagert und transportiert werden“, hatte Astrazeneca unlängst mitgeteilt. Damit könnte dieser Impfstoff auch in normalen Arztpraxen eingesetzt werden, was für die künftigen Massenimpfungen hilfreich wäre. Auch könnten Pflegebedürftige zuhause geimpft werden. Modernas Kandidat muss dagegen bei minus 20 Grad gelagert werden, Biontechs Impfstoff gar bei minus 70 Grad transportiert werden.

Wann kommt der Astrazeneca-Impfstoff in die EU? Das wird noch dauern. Vermutlich nicht mehr im Januar, so die Europäische Zulassungsbehörde EMA. Ihr Vizechef Noel Wathion hatte laut Reuters erklärt, dass die bislang erhaltenen Informationen nicht ausreichen würden und man zusätzliche Daten zur Qualität des Impfstoffs brauche. Hintergrund ist das überraschende Ergebnis der klinischen Studie, wonach es bei einer halben Dosis zu einer besseren Wirksamkeit kommt als bei einer vollen Dosis. Zudem gab es auch noch unterschiedliche Darstellungen von Astrazeneca und seinem Partner, der Universtität Oxford, ob die Verabreichung einer halben Dosis ein Versehen oder Absicht war. Die EMA will, auch wegen der großen Impfskepsis, nur gründlich geprüfte Impfstoffe zulassen. Die Aktie von Astrazeneca legte am Mittwoch auch nur leicht zu.