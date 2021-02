Fünf Psychofallen : Warum wir Corona-Regeln brechen, ohne es zu wollen

Eine junge Frau setzt ihre Maske ab (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Düsseldorf Maske auf, Abstand halten, höchstens eine haushaltsfremde Person treffen: Die Regeln sind eigentlich klar, und doch verstoßen wir manchmal dagegen. Oft ist das nicht einmal Absicht - Schuld sind fünf psychologische Tücken der Pandemie.

„Ich bin es leid, von Covid-19 zu hören.

Ich verliere meinen Elan gegen Covid-19 anzukämpfen.

Ich fühle mich überfordert, alle Verhaltensvorschriften und Empfehlungen zu Covid-19 zu befolgen.“

Diese Aussagen zählen zu den häufigsten, die Forscher des sogenannten Cosmos-Gemeinschaftsprojekts derzeit hören. In zweiwöchigem Abstand erheben unter anderem Wissenschaftler der Universität Erfurt und des Robert Koch-Instituts seit Beginn der Pandemie Daten zur psychologischen Lage der Nation. Und die war mal besser. Pandemiemüdigkeit macht sich breit.

Entsprechend fällt es vielen Menschen immer schwerer, sich an die vielen Corona-Schutzregeln zu halten. Sind es wirklich Überforderung im Regelwust und um sich greifende Resignation, die uns dazu bringen, unsere Vorsicht zu vergessen - oder steckt mehr dahinter? In der Psychologie gibt verschiedene Erklärungsansätze:

Falle Nummer 1: Das Aufmerksamkeitsdefizit

Einer der treibenden Faktoren, sich und andere weniger gut zu schützen, ist nach Einschätzung der Cosmo-Wissenschaftler tatsächlich die anhaltende Pandemiemüdigkeit. Mit ihr greifen eine gewisse Apathie und Gefühllosigkeit um sich. Die Menschen werden zwar mit Informationen bombardiert, aber es fehlt insgesamt die Abwechslung. Das zehrt an der Energie, sagt Arbeitspsychologe Hannes Zacher von der Universität Leipzig.

Ähnlich sieht das auch Ulrich Wagner, Sozialpsychologe der Universität Marburg: „Wir müssen ständig aufmerksam sein, um beispielsweise in jeder Situation an den ausreichenden Abstand zueinander zu denken.“ Das aber stehe den vielen, lang erlernten und automatisierten Verhaltensweisen gegenüber, die uns eigentlich helfen, durch den Alltag zu kommen.

Ein Beispiel: Sind wir miteinander im Gespräch, empfinden wir je nach Vertrautheitsgrad 50 bis 60 Zentimeter als kulturell akzeptierten Wohlfühlabstand. Meist bewegt man sich automatisch in dieser Distanz zueinander. In Corona-Zeiten jedoch wird uns ein Abstand von 1,50 Metern als Schutzzone abverlangt. Die Folge: „Wir bewegen uns permanent wie auf einem Hochseil und müssen uns ständig kontrollieren“, sagt Wagner. Das ist anstrengend und führt zum Missachten von Regeln, sobald die Aufmerksamkeit nachlässt.

Darum hält Wagner zum Beispiel ein Handyverbot in Innenstädten zwar für nicht durchsetzbar - aber für sinnvoll. Der ständige Blick aufs Smartphone binde oft zu viel Aufmerksamkeit.

Falle Nummer 2: Falsches Vertrauen

Manchmal täuscht uns unsere Intuition: Während man im Bus oder in der Kassenschlange im Supermarkt akribisch auf den richtigen Abstand zu anderen achtet, erscheint es einem unwahrscheinlich, dass von der eigenen Mutter oder einem guten Freund das gleiche Infektionsrisiko ausgeht. So stellten auch Forscher aus den Niederlanden und den USA jüngst in einer Studie fest, dass Menschen bei Treffen mit Freunden ein höheres Infektionsrisiko in Kauf nehmen als bei fremden Menschen, die ihnen sympathisch erscheinen.

„Wir sind es gewohnt, nahestehenden Menschen zu vertrauen“, sagt Sozialpsychologe Wagner. Auch hier spielten die kulturellen Gewohnheiten eine Rolle. Freunden komme man unreflektiert näher als Fremden.

Falle Nummer 3: Der Moral-Licensing-Effect

Wer schon mal halbherzig Diät gemacht hat, kennt das Phänomen: Den ganzen Tag über hat man Kalorien gezählt - am Abend macht sich das Gefühl breit, sich jetzt endlich etwas Gutes tun zu dürfen. Man greift zur Chipstüte. In der Pandemie läuft das ähnlich: Wenn man sich lange an die Regeln gehalten hat, häuft sich gedanklich leicht eine Art moralischer Bonus an. „Das kann zu dem Gefühl führen, damit das Recht erworben zu haben, auch mal über die Stränge zu schlagen“, sagt Wagner. In der Psychologie bezeichnet man das als „Moral Licensing“, also moralische Lizenzierung – eine Art Freibrief dafür, einmal nicht vorbildlich zu handeln.

So lässt sich erklären, warum jemand zunächst ausdauernd auf den Besuch von Freunden verzichtet, am Tag X aber in die U-Bahn steigt und die Oma besucht, umarmt und im schlimmsten Fall ansteckt. Nach Einschätzung des Sozialpsychologen können auch illegale Partys wie die in einem Café am Essener Baldeneysee im Januar auf solchen moralischen Freibriefen beruhen.

Sein Rat: „Man sollte sich immer wieder klar machen, dass viel gutes Verhalten einfach keinen Effekt darauf hat, sich bei einmalig falschen Verhalten nicht doch anzustecken.“ Die eigene Legitimationsstrategie sei dem Virus egal.

Falle Nummer 4: Erlernte Hilflosigkeit

In der aktuellen Situation sind viele Menschen nicht nur zunehmend müde, sich an Regeln zu halten. „Viele sehen auch nicht mehr den Erfolg der eigenen Bemühungen, oder sie erleben trotz der Einhaltung der Regeln das Gefühl des Kontrollverlusts“, sagt Sozialpsychologe Wagner. Beispiel: Zwar sinken derzeit die Inzidenzzahlen, zeitgleich zeigt sich durch grassierende Virus-Mutationen die nächste dunkle Wolke am Horizont.

„Die Menschen haben daher Schwierigkeiten zu sehen und zu glauben, dass es etwas bewirkt, sich an die bestehenden Regeln zu halten“, sagt Wagner. Damit sinke die Motivation, diese zu befolgen. Die Psychologie bezeichnet das als „erlernte Hilflosigkeit“. Diese bewirkt bei einem Teil der Betroffenen, dass sie genau das Gegenteil von dem tun, was angeraten wäre: Sie leisten Widerstand. Das lasse, so Wagner, möglicherweise die Gruppe der sogenannten „Leugner“ weiter wachsen, die ohne Maske auf die Straße gehen und das alles nicht glauben wollen.

In anderen Fällen kann das Erleben dauernder Misserfolgserfahrungen Menschen vollkommen antriebslos, sogar depressiv machen. Menschen reflektieren dann möglicherweise weniger und erlauben sich immer mehr Ausnahmen, weil sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, Präventionsmaßnahmen mitzutragen.

Falle Nummer 5: Das Präventionsparadox

Corona-Schutzmaßnahmen sollen helfen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren und eine weitere Verbreitung mutierter Viren einzudämmen. Das Verrückte ist jedoch: Halten sich viele Menschen an die Maßnahmen und zeigen diese dann Erfolg, führt das häufig dazu, dass sich weniger Menschen daran beteiligen. Denn wer sich selbst sicherer fühlt, stellt die Schutzmaßnahmen eher infrage. Durch die fallende Motivation vieler sinkt der Schutzeffekt für den Einzelnen.

Dieses Dilemma kennt man auch aus dem Bereich der Impfepidemiologie. Wird gegen eine Infektionskrankheit geimpft und sinkt infolgedessen die Inzidenz, verliert sich mit der Zeit das Bewusstsein für die Gefährlichkeit der Krankheit. „Zugleich erscheinen Nebenwirkungen der Impfung sowie potenzielle und reale (wenn auch seltene) Impfschäden gravierender als die Infektionskrankheit selbst“, schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema.