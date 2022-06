Das bedeutet die Lage in den USA für Deutschland : Warum Omikron mehr alte Menschen tötet als Delta

Ein Angehöriger hält im Krankenhaus die Hand einer Seniorin (Symbolbild). Foto: Shutterstock/PongMoji

Düsseldorf Unerfreuliche Nachrichten aus den USA: Dort beobachten Experten, dass Omikron mehr ältere Menschen tötet als Delta. Wie kann das sein und was bedeutet es für Deutschland?

Gerade erst machten Meldungen aus Portugal über die sich rasant ausbreitende Omikron-Subvariante BA.5 die Runde und ließen auch Forscher hierzulande die Prognose anstellen, der entspannte Sommer könne schneller vorüber sein, als er begonnen habe. Laut erster Simulationen einer Arbeitsgruppe der Technischen Universität Berlin könnte die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland schon in der zweiten Junihälfte deutlich steigen. Andere Wissenschaftler sehen die fünfte Welle erst nach dem Ende der Sommerferien rollen.

Unabhängig vom genauen Zeitpunkt dessen, trifft eine Nachricht aus den USA mitten ins Mark: Die Omikron-Welle im Winter verloren mehr über 65-Jährige das Leben als durch die im letzten Jahr vorherrschende Delta-Variante.

Wie kann das sein, wo doch Delta als die gefährliche Variante gilt und Omikron als vergleichsweise mild? Und was heißt das für die schon absehbare fünfte Welle in Deutschland, bei der sich die derzeit als noch ansteckender beschriebene Omikron-Subvariante BA.5 breitmachen soll?

Zunächst der Blick in die USA: Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) ruft ältere Amerikaner auf, wachsam zu sein. Der Grund ist ein hoher Anstieg der Todesfälle bei älteren Menschen. In den vier Monaten der Omikron-Welle starben beinahe so viele Menschen ab 65 Jahren wie in den sechs Monaten der Delta-Variante, berichtet die New York Times. Zwar sei die Gesamtsterblichkeit gesunken, doch machen die älteren Menschen einen auffallend großen Anteil unter den Covid-19-Toten aus.

Anfang Januar 2022 zeigen die Sterbedaten des CDC eine mehr als 136-mal höhere Sterberate bei den über 75-Jährigen als bei den 18- bis 29-jährigen. Die Sterberate der 65- bis 75-Jährigen lag im Vergleich zur der Generation der 18- bis 29-Jährigen 45-mal höher.

Erklärungen dafür gibt es mehrere. Eine entscheidende Rolle spielt offensichtlich der Impfstatus. „Viele ältere Amerikaner erhielten zwar in einem ersten Schwung die beiden Spritzen zur Grundimmunisierung, doch dann schlief die Impf-Kampagne ein“, sagt Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Zwar wurden 90 Prozent der Senioren grundimmunisiert, rund 30 Prozent von ihnen haben jedoch noch keine Auffrischungsimpfung bekommen. Etwa 13 Prozent der über 65-Jährigen sind gar nicht geimpft.

Was Omikron außerdem in die Karten spielte: Diese Variante ist besser als beispielsweise die Delta-Variante in der Lage die Immunabwehr zu umgehen. Sie ist also infektiöser. Zudem lässt die schützende Wirkung der Impfung mit der Zeit nach. Ausgerechnet als die Omikron-Variante die Vorherrschaft übernahm, war für viele der älteren Menschen die letzte Impfung schon zu lange her. Bis Mitte Mai lag die letzte Impfung für mehr als ein Viertel der über 65-Jährigen ein Jahr zurück. Mehr als die Hälfte der Menschen in dieser Altersgruppe hatte in den letzten sechs Monaten keine Impfung.

Darum sind viele der älteren Amerikaner ohne den Schutz, den sie bräuchten, um vor einem schweren Verlauf und dem Tod geschützt zu sein. Was hinzu kommt: Ausgerechnet im Winter gingen die Menschen sorgloser mit Covid-19 um. Vorsichtsmaßnahmen wie das Maskentragen wurden beispielsweise weniger befolgt. In Verbindung mit der höheren Übertragbarkeit von Omikron, steckten sich darum ältere Menschen verstärkt an. Daraus resultiert nach Einschätzung von Experten, dass trotz anfänglich hoher Impfrate drei Viertel der in den USA gemeldeten Covid-19-Todesfälle Menschen über 65 Jahre betreffen.

Die Situation verschärfte sich zudem dadurch, dass bei älteren Erwachsenen grundsätzlich altersbedingt ein höheres Risiko besteht an Covid-19 zu sterben, „selbst bei denen mit einer Primärimpfserie“ (also den zwei Piks zur Grundimmunisierung), sagt Andrew Stokes, Präventions- und Gesundheitswissenschaftler an der Boston University gegenüber der Zeitung „New York Times“.

Der Grund für diese besondere Anfälligkeit: Mit den Menschen altert auch deren Immunsystem. Es wird schwächer. Zudem leiden ältere Menschen häufig an Erkrankungen, die ohnehin das Risikopotenzial steigern. Zu diesen zählen beispielsweise viele Wohlstandserkrankungen wie Herz-Kreislaufkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes und Stoffwechselstörungen. „Auch Risikofaktoren wie Krebs oder Immunschwäche“ spielen laut Watzl eine Rolle.

Die in den USA rollende neue Welle von Omikron-Subvarianten kann darum eine zusätzliche Bedrohung schaffen. „Ich denke, wir werden einen Anstieg der Sterblichkeitsraten sehen“, sagt Sharon Inouye, Geriaterin und Professorin für Medizin an der Harvard Medical School gegenüber der „New York Times“. Mit extrem hohen Inzidenzen erreiche das Virus auch Menschen mit besonders hohem Risiko für schwere Verläufe.

Was heißt das für Deutschland? Vor allem in Hinblick auf die hierzulande im Herbst erwartete sechste Corona-Welle scheint laut Einschätzung von Experten die Impfung von Risikogruppen, zu denen vorrangig Immungeschwächte und ältere Menschen zählen, wichtig.

Wir wissen, dass beim Omikron zwei Grundimmunisierungen nicht ausreichen“, sagt Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Studienergebnisse der Universität Marburg zeigen, dass die erneute Auffrischungsimpfung vor allem für ältere Menschen wichtig ist, um die Wirksamkeit der vorangegangenen Impfungen zu erhalten. Über 80-Jährige benötigen laut der Marburger Forscher mindestens drei Impfungen, um eine gute Immunantwort zu bilden. Ein Team australischer Forscher hat herausgefunden, dass bei einer Infektion mit Omikron auch drei Impfdosen im Laufe der Zeit weniger davor schützen im Krankenhaus behandelt werden zu müssen https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00170-9/fulltext. Besonders betroffen auch hier: ältere Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist.

Für die über 70-Jährigen, sowie Menschen in Pflegeeinrichtungen und Personen mit Immunschwäche hat die Stiko hierzulande deshalb bereits eine klare Empfehlung zur zweiten Auffrischungsimpfung ausgesprochen. Ihre Begründung: „Aktuelle Daten zeigen, dass der Schutz nach der ersten Auffrischimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikronvariante innerhalb weniger Monate abnimmt“.

Derzeit diskutiert wird darüber hinaus, die vierte Impfung bereits für Menschen jenseits der 60 zu empfehlen. Eine Entscheidung darüber steht sowohl in Deutschland wie auch EU-weit noch aus.

Legt man die aktuellen Untersuchungen aus den USA zugrunde, ist der zweite Booster für ältere Menschen auch deshalb wichtig, weil die letzte Boosterung oft bereits Monate zurückliegt.

Wann der richtige Zeitpunkt für die zweite Auffrischung ist, ist unter anderem davon abhängig, wann man die dritte Impfung erhalten hat. „Grundsätzlich bringt eine vierte Impfung keinen Zusatznutzen insofern, als dass sie lediglich den Schutz widerherstellt, den man nach der dritten Impfung hatte und der mit der Zeit nachlässt“, betont Watzl. Darum gelte es nach seiner Einschätzung individuell zu entscheiden, wann das Auffrischen sinnvoll sei. „Sollten wir eine BA.5-Sommerwelle bekommen, wäre die frühe 4. Impfung wichtig“, sagt der Immunologe. Kommt die nächste Welle jedoch erst zum Herbst hin, könne man von einem bis dahin angepassten Impfstoff profitieren.

Dass der Doppel-Booster grundsätzlich etwas bringt, zeigt eine Studie aus Israel. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass zweifach Geboosterte jenseits der 60 dreimal besser vor schweren Krankheitsverläufen geschützt sind, als Gleichaltrige, deren dritter Piks mehr als vier Monate zurücklag.