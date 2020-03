Coronavirus : Warnung vor Folgen der Krise

Kontaktverbote und Einschränkungen könnten zu psychischen Krankheiten und Suiziden führen.

Kontaktverbot, Quarantäne, Home Office auf engem Raum mit der Familie: Die Corona-Krise ist belastend für alle, und niemand kann wirklich einschätzen, wie lange die Einschränkungen dauern werden. Die psychische Gesundheit von Bürgern sei gefährdet, warnt Iris Hauth, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. „Andauernde Gefühle von Unsicherheit, Angst und Isolation erzeugen Stress und sind ein Risikofaktor für Gesunde,“ sagt die ärztliche Direktorin der Alexianer St. Joseph Klinik in Berlin unserer Redaktion. Mögliche Folgen: Schlafstörungen, Angststörungen, depressive Gefühle. Die Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie rechnet auch mit einer neuen Herausforderung für ihren Fachbereich: „Ehemalige schwer betroffene Corona-Patienten, Ärzten und Pflegekräfte sind in und nach der Krise möglicherweise traumatisiert.“

Verschlechtern könnte sich Hauth zufolge auch der Zustand von Menschen, die bereits psychisch erkrankt sind. Studien zufolge leiden zehn Millionen Menschen in Deutschland im Verlauf eines Jahres unter einer Angststörung. Mehr als fünf Millionen Menschen sind an einer Depression erkrankt. Etwa eine Million Patienten hat einmal im Leben eine Psychose. „In den Therapien arbeiten wir daran, dass Patienten aktiv ihre Tagesstruktur gestalten und unter Menschen gehen“, sagt Hauth. In der Corona-Krise sind viele Patienten nun isoliert und fühlen sich einsam. Ein weiteres Problem ist, dass viele Versorgungsangebote entfallen. Psychiatrische Kliniken verschieben planbare Behandlungen, um eine Versorgung von Menschen mit akuter Krise sicherstellen zu können. Wer seit Längerem einen Klinikaufenthalt geplant hat, muss also unter Umständen warten. Auch Tageskliniken reduzieren ihr Angebot.