Kitas bleiben zu : Prüfungen an NRW-Schulen ab nächster Woche

Düsseldorf Für Abschlussklassen sollen Prüfungen und Vorbereitungen trotz der Coronavirus-Pandemie nach den Osterferien wieder möglich sein. Kitas bleiben noch zu.

In der kommenden Woche können an den NRW-Schulen Prüfungen und Vorbereitungen der Abschlussklassen wieder stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf nach einer Einigung von Bund und Ländern zur Corona-Krise an. Die Abiturprüfungen in NRW sollen wie geplant am 12. Mai beginnen. Zahlreiche Eltern- und Lehrerverbände sowie Gewerkschaften in NRW hatten zuletzt eine Absage der Abitur-Prüfungen gefordert.