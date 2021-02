Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in NRW : Die Schulöffnungen am Montag sind ein großes Wagnis

Unterricht bei geöffnetem Fenster. (Symbol) Foto: dpa/Robert Michael

Meinung Düsseldorf In NRW machen am Montag die Schulen wieder auf, zumindest für einige Jahrgänge. Die Landesregierung geht damit ein hohes Risiko ein, weil in den vergangenen Wochen zu wenig für den Infektionsschutz getan wurde.