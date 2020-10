Vorsitzender Weltärztebund : Montgomery fordert „Ausreisekontrollen“ für Risikogebiete

Berlin Man müsse dort ansetzen, wo die Infektionszahlen stark gestiegen seien, fordert der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Das Beherbergungsverbot halte er für „völligen Unsinn“.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat das Beherbergungsverbot in vielen Bundesländern für Urlauber aus Corona-Risikogebieten heftig kritisiert. „Das halte ich für völligen Unsinn“, sagte Montgomery am Dienstag im Deutschlandfunk. Zumal Arbeits-, Familien- und nicht touristische Besuche ja erlaubt seien. „Nun erklären sie dem Virus mal, was der Unterschied zwischen einem Touristen und einem Manager ist“, sagte Montgomery.