Verkürzung des Genesenenstatus : Vorgehen von RKI-Chef Wieler laut Christian Lindner„außerordentlich unglücklich“

Berlin Die Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate bringt RKI-Chef Lothar Wieler weiter Kritik ein. Finanzminister Christian Lindner spricht von einer unglücklichen Entscheidung, sein FDP-Parteikollege von einer neuerlichen Verfehlung, die zu einem Vertrauensverlust führt.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Kritik aus seiner Partei am Beschluss des Robert Koch-Instituts zur Verkürzung des Genesenenstatus bekräftigt und den Druck auf RKI-Chef Lothar Wieler erhöht. Er habe „große Zweifel“ an dieser - ebenso unangekündigten wie überraschenden - Entscheidung, sagte Lindner am Montagabend in der Sendung „RTL Direkt“: „Die fachliche und die Kommunikations-Entscheidung lag in den Händen von Herrn Wieler und ich glaube, man darf sagen, dass das außerordentlich unglücklich war.“ Es sei aber Sache von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), ihm das Vertrauen auszusprechen, betonte Lindner.