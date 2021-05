Kommentar zu Impfchance und Impfpflicht : Vorfahrt für Kinder beim Impfgipfel

Prüfungen in der Schule. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Dass die Landesregierung die Gasthäuser vor den Schulhäusern öffnet, sagt viel über den Stellenwert von Kindern in NRW. Umso wichtiger ist ein klares Signal vom Impfgipfel: ehrlich, konkret und mit der klare Ansage, dass es auch keine indirekte Impfpflicht geben wird.

Armin Laschet hatte versprochen, dass Schulen bei der Corona-Bekämpfung als erstes wieder geöffnet werden. Die Realität sieht anders aus. Im Frühjahr 2020 öffneten die Möbelhäuser vor den Schulhäusern, nun sind es die Gasthäuser. Während die Außengastronomie wieder voll ist, hängen Millionen Schüler weiter im Homeschooling fest. Auch wenn es nächste Woche mit dem Präsenzunterricht losgeht, verrät die Priorisierung der Öffnungen doch viel über den Stellenwert von Kindern in NRW.

Zu einem klaren Zeichen gehört, als erstes Ehrlichkeit: Wer den Eindruck vermittelt, dass bis August alle Schüler durch sind, weckt wieder mal falsche Erwartungen. Dass geben die Lieferprognosen nicht her, zumal Schüler zunächst auf den Impfstoff von Biontech angewiesen sind. Daher muss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch sagen, woher er denn die Dosen nimmt, die er jetzt für Schüler reservieren will. Er muss sie schon zusätzlich bereitstellen und darf sie nicht den Ländern an anderer Stelle abzwacken.