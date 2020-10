Vor Treffen mit Ministerpräsidenten : Merkel warnt vor „ausgesprochen schwieriger“ Corona-Situation

Berlin Wegen den steigenden Corona-Zahlen hat Kanzlerin Angela Merkel, vor einer „ausgesprochen schwierigen“ Situation gewarnt. Eine der großen Herausforderungen sei, das Pflegepersonal vor zu hoher Arbeitsbelastung zu schützen.

Angesichts der zugespitzten Corona-Lage in Deutschland hat Bundeskanzlerin einen Tag vor neuen Beratungen mit den Ministerpräsidenten zur Corona-Krise. Merkel sagte: „Wir wissen, wie wir uns schützen können. Wir können zielgerichteter vorgehen. Aber wir sehen auch bei den steigenden Zahlen, dass wenn wir das, was wir wissen über das Virus, nicht einhalten, dass wir dann wieder in Situationen kommen, die ausgesprochen schwierig sind.“