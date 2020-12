Kostenpflichtiger Inhalt: Run auf Läden und Friseure : Volle Innenstädte vor dem Lockdown

Warteschlange in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Für Weihnachtseinkäufe kamen am Montag bis zu 30 Prozent mehr Besucher als sonst. Auch in Supermärkten war der Andrang groß, obwohl sie weiter offen haben. Händler in NRW fordern nun die gleiche Entschädigung wie Gastronomen. Für Weihnachtseinkäufe kamen am Montag bis zu 30 Prozent mehr Besucher als sonst. Auch in Supermärkten war der Andrang groß, obwohl sie weiter offen haben.