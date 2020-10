Vor Bund-Länder-Beratungen : Kekulé sieht Corona-Pläne skeptisch - Spahn verteidigt sie

Alexander Kekule, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie in Halle (Archivfoto). Foto: dpa/Karlheinz Schindler

Halle/Berlin Der Virologe Alexander Kekulé hält die vom Kanzleramt geplanten neuen Corona-Maßnahmen für wenig sinnvoll - die Probleme gebe es vor allem im privaten Bereich. Gesundheitsminsiter Jens Spahn verteidigte die geplanten Einschränkungen mit Verweis auf Europas Nachbarländer.

Die Schließung von Restaurants etwa sei nicht sinnvoll, sagte Kekulé am Mittwoch im Mitteldeutschen Rundfunk. Sinnvoller als ein eingeschränkter sogenannter Lockdown sei es, bei Verstößen gegen die bestehenden Regeln härter durchzugreifen. „Die Probleme sind tatsächlich im privaten Bereich - das ist der Bereich, in dem wir mit den Ordnungsmaßnahmen sowieso nicht hinterherkommen“, sagte Kekulé.

Die Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen mit den Ländern am Mittwochnachmittag sieht vor, dass „Gastronomiebetriebe sowie Bars, Klubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen“ im November geschlossen werden sollen. Die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause soll erlaubt bleiben.

Länderrunde im Krisenmodus : Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die geplanten Einschränkungen. „Wenn wir warten, bis die Intensivstationen voll sind, ist es zu spät“, sagte er am Mittwochmorgen im Südwestrundfunk. Im europäischen Ausland seien die Krankenhäuser schon wieder am Limit, und es kämen auch wieder Hilfsanfragen. Spahn äußerte sich zuversichtlich, dass es nach dem Bund-Länder-Treffen am Mittwochnachmittag eine klare Linie geben werde. Es sei besser jetzt „die Welle zu brechen“ und dann Richtung Weihnachten die Situation wieder eher unter Kontrolle zu haben.