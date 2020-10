Vor Corona-Beratungen : Kubicki warnt vor „Alarmismus“

Berlin Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat die von der Bundesregierung angestrebten Corona-Einschränkungen kritisiert. Er ist der Meinung, man solle so viel „normales Leben“ unter Beachtung von Hygiene-Schutzmaßnahmen zulassen wie möglich.

„Konzentrieren wir uns auf die Gruppen, die wirklich geschützt werden müssen“, sagte der FDP -Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Man solle so viel „normales Leben“ unter Beachtung von Hygiene -Schutzmaßnahmen zulassen wie möglich. „Ich warne dringend vor Alarmismus, der auch zu falschen Entscheidungen führen kann“, sagte er.

Kostenpflichtiger Inhalt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Mittwoch in einer Video-Konferenz mit den Ministerpräsidenten. Der Bund will laut einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf ab dem 4. November drastische Kontaktbeschränkungen. Freizeiteinrichtungen und Gastronomie sollen schließen, Hotel-Übernachtungen nur noch für notwendige Zwecke zugelassen werden. Schulen und Kitas sollen offen bleiben.