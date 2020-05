Digitalisierung und Kampf gegen Klimawandel : EU-Corona-Wiederaufbauplan soll in Zukunftsaufgaben investieren

EU-Corona-Wiederaufbauplan soll in Zukunftsaufgaben investieren

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte den Plan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise zukunftsorientiert gestalten. Aufgaben wir der Kampf gegen den Klimawandel sowie die Digitalisierung sollten berücksichtigt werden.

Bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) für einen zukunftsorientierten Ansatz geworben. Ein geplanter Wiederaufbauplan dürfe Gelder „nicht in die Wirtschaft von gestern stecken“, sagte von der Leyen am Mittwoch im EU-Parlament. Das billionenschwere Vorhaben müsse vielmehr in den kommenden Jahren Zukunftsaufgaben wie den Klimawandel oder die Digitalisierung Europas angehen.