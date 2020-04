Forschung benötigt Finanzmittel : Von der Leyen beruft Geberkonferenz zu Corona-Impfstoff

Ursula von der Leyen während einer Pressekonferenz am 15. April 2020 in Brüssel. Foto: AP/John Thys

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine internationale Geberkonferenz einberufen, um die Erforschung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus weiter zu finanzieren.

Die Entwicklung eines Impfstoffes und dessen weltweite Anwendung "ist unsere kollektive beste Chance, das Virus zu besiegen", sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Dafür seien weitere Finanzmittel erforderlich, die bei einer Online-Geberkonferenz am 4. Mai mobilisiert werden sollen.