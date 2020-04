Kostenpflichtiger Inhalt: Volksfeste in der Corona-Krise : Zapfenstreich

Auf der Theresienwiese tummeln sich sonst jedes Jahr beim Oktoberfest die Massen. (Archivfoto). Foto: dpa/Felix Hörhager

Xanten/München Das größte Volksfest der Welt, die Wiesn in München, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus, ebenso der kleine Ableger in Xanten. Die Cranger Kirmes hingegen könnte noch im Herbst stattfinden.