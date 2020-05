US-Präsident spekuliert : Virus könnte durch Fehler aus chinesischem Labor gelangt sein - sagt Donald Trump

Washington Stammt das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan? US-Präsident Donald Trump hält dieses Szenario für möglich, die chinesische Regierung streitet es ab. Der Dissens zwischen den Staaten geht also weiter.

US-Präsident Donald Trump hat über einen möglichen Ursprung des Coronavirus aus einem chinesischen Labor spekuliert. Er sagte am Sonntag (Ortszeit), dass Sars-CoV-2 durch einen Fehler oder sogar absichtlich in die Welt gesetzt worden sein könnte. „Ob sie einen Fehler gemacht haben oder ob es als Fehler begann und dann machten sie einen weiteren, oder jemand tat etwas absichtlich“, sagte er, die USA „finden, wie es herausgelangte“. Er habe Beweise gesehen, die darauf hindeuteten, dass das Virus aus einem Labor für Infektionskrankheiten in Wuhan stamme. In der chinesischen Stadt Wuhan wurden die ersten Corona-Infektionen bekannt. Wissenschaftlern zufolge ist es mit Blick auf die Herkunft des Virus am wahrscheinlichsten, dass es einen natürlichen Ursprung hat und von einem infizierten Tier auf einen Menschen übertragen wurde.