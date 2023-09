Varianten Pirola und Eris breiten sich aus „Viele werden sich wieder mit Corona infizieren“

Den Sommer über schien Corona verschwunden, nun meldet sich das Virus zurück. Vor allem die neuen Omikron-Varianten Eris und Pirola breiten sich aus. „Viele Menschen werden noch einmal eine Corona-Infektion durchmachen“, erwartet Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an der Uniklinik Frankfurt, bei einem Briefing des Kölner Science Media Centers. Im Winter könnten einzelne Kliniken wieder an die Belastungsgrenze kommen, die ohnehin unter dem Fachkräftemangel leiden, fürchtet Leif Erik Sander, Direktor der Abteilung für Infektiologie an der Charité in Berlin. „Es kann wieder Versorgungsengpässe geben - vor allem in der Kindermedizin.“ Schon jetzt seien 25 Prozent der Intensivbetten gesperrt, weil es zu wenig Personal gibt, ergänzt Stefan Kluge, Intensivmediziner am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).