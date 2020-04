„Nicht Ursprung des Virus“ : Laborleiter in Wuhan wehrt sich gegen Trumps Behauptungen

Wuhan Seit einigen Tagen schwelt der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der chinesischen Regierung über das Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan. Jetzt hat sich der Chef-Virologe der Stadt geäußert.

Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. „Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen“, sagte Yuan Zhiming in einem am Sonntag in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens.