Corona-Experte aus Bonn : Virologe Streeck wünscht sich gut wirksamen Impfstoff zu Weihnachten

Bonn Der Bonner Virologe Hendrik Streeck gehört zu den bekanntesten Experten in der Corona-Krise. Seine Wünsche zum Fest sind ernst: ein baldiges Ende der Pandemie, ein gut wirkender Impfstoff und möglichst keine Nebenwirkungen. Feiern will er im engsten Familienkreis.

Streeck stammt aus Göttingen . Nach dem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst im St. Franziskus-Hospital Münster und im Weender Krankenhaus in seiner Heimatstadt. Streeck studierte zunächst Musikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, wechselte aber nach der Zwischenprüfung in die Humanmedizin.

Als Postdoktorand wechselte Streeck zunächst in die USA. Dort arbeitete und forschte er unter anderem für die Havard Medical School, das U. S. Military HIV Research Program (MHRP) am Walter Reed Army Institute of Research und für die Bloomberg School of Public Health der Johns Hopkins University.