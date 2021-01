Virologe Hartmut Hengel : „Es gibt eine skandalöse Lücke bei der Corona-Meldepflicht“

Eine Schülerin beim Corona-Schnelltest durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Der Freiburger Virologie-Professor Hartmut Hengel über die Dauer der Pandemie, über Zweitinfektionen, dubiose Schnelltests, die nicht mehr belastbaren Daten des Robert-Koch-Instituts, die Gefährlichkeit der Mutationen und mögliche Korrekturen am Impfstoff.

Herr Professor Hengel, viele Menschen fragen derzeit, wie lange die Pandemie noch dauern wird. Was antworten Sie?

Hengel Ich glaube, dass die aktuelle Pandemie insgesamt drei Jahre dauern wird, bis wir dieses Naturereignis mit allen seinen Nachwirkungen überwunden haben werden.

info Hengel lehrt an der Uniklinik Freiburg Foto: UK Freiburg Karriere Hartmut Hengel, 1960 in Aalen geboren, studiert Medizin in Ulm. Von 2000 bis 2004 leitete er das Fachgebiet Virale Infektionen am Robert Koch-Institut. Von 2004 bis 2012 hatte er den ordentlichen Lehrstuhl für Virologie an der Universität Düsseldorf inne. Seit November 2012 lehrt er in Freiburg. Von 2017 bis 2020 war er Präsident der Gesellschaft für Virologie. Schwerpunkte Hengel forscht vor allem zu den Cytomegaloviren, den Parechoviren, dem Influenza-A-Virus, den Thogotoviren, der Borna-Krankheit sowie allgemein zur Epidemiologie.

Also bis Ende 2022?

Hengel Vermutlich.

Dabei hätte man aus der Schweinegrippe viel lernen können, oder?

Hengel Haben wir ja, doch leider auch Ungünstiges. Wir haben unsere sogenannte „Preparedness“ für Pandemien verbessert; am Universitätsklinikum in Düsseldorf, an dem ich damals arbeitete, ist ein exzellenter Pandemieplan entstanden. Trotzdem haben viele unter dem Eindruck der relativ milden Schweinegrippe geglaubt, dass Pandemien nicht mehr so schlimm sein würden wie etwa 1918/1919 mit der Spanischen Grippe.

Das war wohl ein Irrtum.

Hengel Leider ja, und wir müssen aus der jetzigen Pandemie die richtigen Schlussfolgerungen ziehen für die nächste Pandemie, die ja unweigerlich kommen wird.

Womit beginnen wir?

Hengel Mit der Aufarbeitung der aktuellen Defizite. Die sind ja unverkennbar, etwa beim öffentlichen Gesundheitsdienst oder der Digitalisierung unserer Gesellschaft – Stichwort Corona-App – und unserer Schulen. Wir haben auch die Möglichkeiten der Luftsterilisation bisher nicht wirklich verfolgt.

Obwohl es in diesem Bereich viele gute Techniken gibt.

Hengel Viele sind sogar in Deutschland entwickelt worden, etwa an deutschen Universitätsinstituten für Plasmaforschung. So könnte die Übertragung von Erregern durch die Luft zukünftig effektiv verhindert werden.

Also müssen wir harte Maßnahmen ertragen. Wie hart sollten sie sein?

Hengel Ich habe Sympathie für die Zero-Covid-Strategie einiger Wissenschaftler, die die Infektionszahlen so drastisch drücken wollen, dass man jeder Infektion nachgehen kann. In einigen Ländern hat das funktioniert, doch ob das in Deutschland ebenso funktioniert, weiß ich nicht. Denn wir wissen ja, dass wir viele symptomlose Menschen hier haben, die aber trotzdem infiziert sind und das Virus weitergeben können.

Diese symptomlosen, aber infizierten Menschen sind ja möglicherweise auch verantwortlich für das Mutationsgeschehen weltweit, oder nicht?

Hengel Vermutlich. In Brasilien oder Südafrika, also Ländern mit fast ungebremster Ausbreitung des Virus, ist das passiert, dass viele Menschen nur milde oder gar keine Symptome hatten, bei denen es dann auch nur schwache Antikörper-Antworten gab – und dann konnte sich das Virus durch Immunselektion rasant ausbreiten und verändern, im Ergebnis also bessere virale Fitness gewinnen.

Kennt man das von anderen Coronaviren?

Hengel Jawohl, und zwar sehr genau, nur haben wir diese Entwicklung jetzt in einer pandemischen Situation. Jetzt erleben wir es, dass das Virus Zweitinfektionen auslösen kann. Das ist der klassische Lifestyle von Coronaviren.

Deshalb ist es offenbar gar nicht so unerwartet, dass es Menschen mit einer schwachen Erstinfektion gibt, die dann eine Zweitinfektion erleiden, die sie umso stärker trifft.

Hengel Das ist mit unseren Erkenntnissen, die wir über Coronaviren haben, sogar sehr gut vereinbar.

Wie sieht es mit der Immunität nach überstandener Infektion aus? Hat jemand mit einer schweren Covid-19 möglicherweise einen höheren Antikörper-Spiegel als jemand mit einer leichten Infektion, die gar nicht bemerkt hat?

Hengel So ist es, schwere Infektionen führen zu deutlich stärkeren Immunantworten, Infektionen ohne große Symptome können sogar ohne messbare Antikörperbildung ablaufen.

Und je höher der Antikörper-Spiegel, desto höher auch die Immunität für eine gewisse Zeit. Werden denn Genesene eines schweren Covid-19-Verlaufs überhaupt geimpft?

Hengel Derzeit werden sie nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission nicht geimpft.

Trotzdem ist die Impfung noch stärker als die Immunität nach schwerem Covid-19-Verlauf?

Hengel Ja, die Impfung erzielt deutlich höhere Antikörper-Konzentrationen. Und wir hoffen, dass diese Konzentrationen durch die Impfung auch nachhaltiger und stabiler sind. Aber wir haben ja noch einen vergleichsweise kurzen Beobachtungszeitraum.

Die Mutationen, die wir mittlerweile aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien kennen, tragen ihre neuen Merkmale vor allem im Bereich des Spike-Proteins, hört man. Was bedeutet das für die Impfung?

Hengel Das mit dem Spike-Protein stimmt, aber es gibt auch andere Veränderungen. In jedem Fall muss man sagen, dass die südafrikanischen und brasilianischen Mutationen wirklich problematisch sind und höchste Aufmerksamkeit verlangen. Wir haben längst noch kein vollständiges Wissen darüber, wie sie sich ausbreiten. Wir werden sehen, ob unsere jetzige Impfung diese Varianten noch ausreichend kontrollieren kann. Mittelfristig brauchen wir eine Aktualisierung des mRNA-Impfstoffes, wahrscheinlich einen Varianten-Cocktail.

Nun kommt das Mutations-Szenario zu einem Zeitpunkt, dass die Leute sowieso müde von der Pandemie werden. Sind Sie eigentlich wütend, wenn Leute beispielsweise keine Masken tragen?

Hengel Wenn Menschen nicht begreifen können oder nicht begreifen wollen, dass es sich derzeit um eine große Gesundheitskrise handelt, die jeden treffen kann, dann bin ich natürlich traurig und enttäuscht. Als aufgeklärter Mensch lebt man eigentlich mit der Vorstellung, dass man jeden durch Bildung und durch Argumente gewinnen kann – Menschen sollten vernunftbegabte Wesen sein. Diese optimistische Grundauffassung wird derzeit ziemlich strapaziert. Es liegt eben auch in der menschlichen Natur, dass Menschen überfordert sind, Fakten und den Ernst der Lage und letztlich auch ihre Ohnmacht anzuerkennen.

Jedenfalls gehen die Infektionszahlen runter, trotzdem ist unklar, ob man ihnen trauen darf – weil viele Leute ihre eigene Infektionslage durch einen Antigen-Schnelltest abklären, dessen Ergebnis aber in keiner Statistik auftaucht.

Hengel Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein Versäumnis aller gesundheitspolitisch verantwortlichen Akteure, dass die Meldepflicht, die gesetzlich besteht, nicht umgesetzt wird. Das ist wirklich ein Skandal in dieser Pandemie. Wenn die Exekutive ihr eigenes Handeln und ihre Verantwortung ernst nehmen würde, dann müssten die Behörden des Gesundheitsschutzes von Land und Bund diese Antigen-Schnelltest-Ergebnismeldung auch einfordern.

Damit dann automatisch und unumgänglich die PCR-Bestätigung veranlasst wird, um der Dunkelziffer-Entwicklung vorzubeugen?

Hengel Genau. Das ist eine selbstverschuldete Datenlücke, die wir uns eingebrockt haben, weil wir bei den Antigen-Schnelltests so lax vorgehen. Bundesminister Spahn will die Teste jetzt sogar für den Hausgebrauch freigeben. Damit wird die PCR-basierte Meldestatistik immer brüchiger. Auch dass es kein behördliches Zulassungsverfahren mehr gibt, dass die Hersteller ihre Teste ohne Kontrolle selbst zertifizieren, das sind alles defizitäre Zustände.

Das führt ja dazu, dass die Bevölkerung derzeit zu ihrem eigenen Robert-Koch-Institut wird. Jeder kann selbst entscheiden, ob er bei einem positiven Antigen-Schnelltest die PCR überhaupt machen lässt.

Hengel Ja, der Staat guckt weg. Das darf in einer Pandemie wirklich nicht passieren. Die Schnelltests werden auf den Markt geworfen wie ein Wirtschaftsprodukt, dabei sind sie eindeutig ein Medizinprodukt. Damit wir uns nicht falsch verstehen: In Altenheimen beispielsweise können Schnelltests segensreich sein, wenn sie richtig eingesetzt werden und ihre Aussagekraft nicht überschätzt wird. Aber auch dort kommt es zu Fehlinterpretationen von Ergebnissen, wenn jemand nicht wirklich für die Auswertung eines solchen Tests geschult ist. Das hat zu oft katastrophale Folgen.

Liegt es in der Natur einer Pandemie, dass sie alle Entscheider überfordert?

Hengel Möglicherweise. Durch eine Pandemie kann man nicht fehlerfrei durchkommen. Deshalb haben wir einander derzeit viel zu verzeihen. Aber für die nächste Pandemie müssen wir besser vorbereitet sein, denn sie wird kommen. Die Globalisierung, die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Zerstörung ökologischer Nischen fördert diese in der Natur angelegte Möglichkeit der Katastrophe.

Was ist jetzt vordringlich?