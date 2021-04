In „allernächster Zeit“ : Drosten hält weitere Maßnahmen neben Corona-Notbremse für nötig

Berlin Virologe Christian Drosten fordert zusätzliche Corona-Maßnahmen wegen der sich zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen. Drosten befürchtet bald wieder zwischen 20.000 und 30.000 Neuinfektionen täglich.

„Ich denke, dass man anhand der sich jetzt einstellenden Situation in den Krankenhäusern auch noch mal anders reagieren muss“, sagte der Corona-Experte von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. Dies müsse sicherlich in „allernächster Zeit“ geschehen. „Ich erwarte jetzt nicht ohne weiteres, dass man damit die Situation in der Intensivmedizin kontrollieren kann“, sagte Drosten mit Blick auf die Entscheidung.