Trend auf TikTok und Co : Warum sich mit Softdrinks Corona-Schnelltests manipulieren lassen

Auf die Lösung kommt es an. Manche Getränke können den Schnelltest falsch-positiv machen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos, wie sich mit Getränken und anderen Substanzen falsch-positive Ergebnisse im Corona-Schnelltest herbeiführen lassen. Warum und wie das funktioniert, hat sogar die Forschung beschäftigt.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Kopfweh und Bauchschmerzen sind out. Schnelltest-Mogeln ist das neue Mittel unter Schülern, um sich den einen oder anderen Tag schulfrei zu erschummeln. Die Dauer-Testungen an jedem zweiten Tag haben bei manchem Teenager die Experimentierfreude geweckt. Seit Monaten kursieren im Internet Videos, in denen findige Köpfe eindrucksvoll demonstrieren, wie sich mit Cola, Energy-Drinks oder sogar Apfelmus zwei Striche auf den Schnelltest zaubern lassen – also ein Corona-positives Ergebnis. Der neueste Favorit ist das Zuckergetränk Capri-Sun. Aber wieso funktioniert das überhaupt?

Forscher an der Universität Liverpool haben dieses Phänomen sogar wissenschaftlich untersucht. Sie wollten genauer wissen, warum manche Getränke den Test falsch-positiv werden lassen. Die naheliegendste Vermutung der Wissenschaft ist bisher, dass ein saurer pH-Wert die falschen Ergebnisse verursacht. Der Gedanke dabei: Auf den Schnelltests sind Eiweißstrukturen, an die eigentlich spezifisch die Eiweiße des Coronavirus binden sollen. Proteine haben aber die Eigenschaft, sich in saurer Umgebung zu zersetzen und dadurch ihre Struktur zu ändern. Bei Kontakt mit einer sauren Flüssigkeit könnten so viele neue Bindungsstellen für die Farbpartikel im Testkit entstehen, die die Streifen letztlich sichtbar machen. Cola, Limo und Fruchtsäfte wie Apfel- oder Orangensaft haben tatsächlich einen sauren pH-Wert. Ebenso Capri-Sun, die derzeit bei Schülern hoch im Kurs ist.

Aber reicht das alleine als Erklärung aus? Nein, meinen die Forscher der Universität Liverpool nach der Auswertung ihrer Testreihe. 14 verschiedene Softdrinks nahmen sie in Schnelltests unter die Lupe, darunter Cola, Limonaden und verschiedene Fruchtsäfte. Außerdem stellten sie vier wässrige Testlösungen aus Süßstofftabletten her. Das Ergebnis: Eindeutige, korrekt-negative Ergebnis gab es nur mit Proben von Nasen-oder Rachenabstrichen und mit Mineralwasser sowie auch mit den Süßstoff-Lösungen. Alle anderen Getränke verfälschten das Ergebnis, in zehn Fällen fiel es schwach positiv aus, die übrigen drei Ergebnisse waren ungültig.

Die Forscher nahmen neben dem pH-Wert der untersuchten Flüssigkeiten auch deren Zuckergehalt und weitere Inhaltsstoffe unter die Lupe. Ihr Fazit: Eine klare Korrelation zwischen dem pH-Wert und dem Testergebnis (positiv oder schwach positiv) ließ sich zumindest in dieser recht kleinen Studie nicht belegen. Bei 13 von 14 Proben war der pH-Wert im schwach-saueren Bereich bei 5,0, in einer lag er bei 6,5. Gernerell gelten pH-Werte unter 7 als sauer, Lösungen mit Werten über 7 nennt man basisch (ein Wert von 7 gilt als neutral).

Auch ein Zusammenhang mit der Höhe des Zuckergehalts – er rangierte zwischen 0 bis 10,7 Gramm pro 100 Millilitern – ließ sich nicht zwingend nachweisen. pH und Zucker alleine müssen demnach nicht die Ursache für falsch-positiv Tests sein, so die Forscher. Es seien weitere Untersuchungen erforderlich, um zu beurteilen, ob etwa auch Konservierungsstoffe oder andere Bestandteile die Testleistung beeinträchtigen, schreibt das Team der Uni Liverpool.

Insgesamt ist auch nicht klar, inwieweit überhaupt Verunreinigungen, die Temperatur oder Speisen die Testergebnisse beeinflussen können. Außerdem funktioniert die Manipulation mit den genannten Flüssigkeiten längst nicht immer. Wer sicher gehen möchte, dass sein Speichel-Test das richtige Ergebnis anzeigt, sollte diesen morgens vor dem Verzehr von Speisen oder Getränken durchführen. Am besten noch vor dem Zähneputzen.

In der Lehrerschaft hat sich die Trickserei übrigens längst herumgesprochen. Wer also zu häufig zwei Teststriche vorzeigt, macht sich verdächtig.