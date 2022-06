Verwirrung um Covid-Studie : Erhöht Corona wirklich das Alzheimer-Risiko?

Eine dänische Studie hat ermittelt, dass eine Corona-Infektion das Risiko einer Alzheimer-Diagnose nach zwölf Monaten deutlich erhöht. Experten weisen auf Aspekte hin, die die Ergebnisse einschränken.

Manche Studie lässt die Alarmglocken so heftig klingeln, dass es doppelt ratsam ist, sie genauer anzuschauen. So bei einer aktuellen dänischen Studie, die nachweisen will, dass eine Corona-Infektion das Risiko einer Alzheimer-Diagnose in den darauffolgenden zwölf Monaten deutlich erhöht. Im Vergleich zu Nicht-Infizierten habe bei Infizierten 3,5 Mal so häufig ein Arzt Alzheimer festgestellt, schreiben Pardis Zarifkar und ihr Team im Fachblatt „Frontiers in Neurology“.