Pandemie-Bekämpfung in NRW : Verwaltungsgericht kippt Maskenpflicht in Dürener Innenstadt

Verwaltungsgericht kippt Maskenpflicht in Dürener Innenstadt

Pandemie-Bekämpfung in NRW

In vielen NRW-Innenstädten gilt derzeit eine generelle Maskenpflicht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düren Das Verwaltungsgericht Aachen hält die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt von Düren für rechtswidrig. Die Stadt habe nicht darlegen können, wieso die Mindestabstände trotz geschlossener Geschäfte nicht einzuhalten seien.

Das Verwaltungsgericht Aachen hat die generelle Maskenpflicht in der Innenstadt von Düren gekippt. Dem Eilantrag eines Antragstellers sei stattgegeben worden, teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Stadt hatte mit einer Allgemeinverfügung für einen Bereich der Innenstadt zwischen 6 und 20 Uhr das Tragen von Alltagsmasken angeordnet und dies mit dem Corona-Infektionsgeschehen begründet.

Das Gericht erklärte, Voraussetzung für die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske sei, dass mit dem Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen sei, dass Mindestabstände nicht sichergestellt werden könnten. Dies sei bei der Dürener Innenstadt nicht dargelegt worden.

Dass trotz Schließung der meisten Geschäfte im derzeitigen Lockdown mit einer so großen Anzahl an Menschen zu rechnen sei, dass Mindestabstände nicht sichergestellt werden könnten, sei nicht ersichtlich. Auf Wochenmärkten gelte ohnehin eine Maskenpflicht. Düren hatte das Tragen der Alltagsmasken in der Innenstadt vom 1. bis zum 14. Februar angeordnet.